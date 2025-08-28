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El poder venezolano volvió a brillar en las Grandes Ligas. Eugenio Suárez, tercera base de los Marineros de Seattle, protagonizó una noche importante este martes en el duelo ante los Padres de San Diego, pese a la derrota 7-6.



El oriundo de Puerto Ordaz conectó su cuadrangular número 41 del año y superó la barrera de las 100 carreras impulsadas, llegando a 101 en la campaña.

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Apodado “Bolibomba”, Eugenio Suárez se consolida como uno de los bateadores más regulares de la MLB. Esta es la cuarta vez en su carrera que supera el centenar de impulsadas en una temporada, y lo ha hecho con dos franquicias distintas: los Rojos de Cincinnati (2018 y 2019) y ahora con Seattle (2024 y 2025). Con este logro, se convierte en el sexto venezolano en alcanzar esa marca en cuatro campañas diferentes, sumándose a una élite que incluye nombres como Miguel Cabrera y Andrés Galarraga.

Persiguiendo la historia

Según cifras de MLB.com, el récord personal de Suárez en impulsadas lo consiguió en 2018 con 104. Con un mes completo aún por disputar en la temporada regular, el antesalista tiene en la mira una hazaña mayor: igualar o superar las 150 remolcadas que firmó Galarraga en su histórica campaña de 1996.

Y como si fuera poco, Eugenio Suárez está a solo nueve vuelacercas de alcanzar los 50 en la temporada, lo que lo convertiría en el primer venezolano en la historia de las Grandes Ligas en lograr esa cifra en una sola campaña. Un hito que pondría su nombre en letras doradas dentro del béisbol criollo.

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