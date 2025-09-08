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Eugenio Suárez sacó dos vuelacercas en el triunfo por paliza de los Marineros de Seattle ante los Bravos de Atlanta 18×2. Suárez nuevamente volvió a hacer gala de su poder para sacar los dos batazos de vuelta completa en esta zafra de Grandes Ligas.

El criollo de esta manera llega a 45 jonrones, y busca ser uno de los criollos que llegue a más de 50 cuadrangulares. No es fácil, pero Eugenio puede meterse en una racha para alcanzar la tan ansiada meta.

En el sexto tramo, Suárez aprovechó un lanzamiento afuera para mandarla al bullpen de Seattle y sacar el primer batazo de la jornada para él. El segundo lo hizo ante el infielder Víctor Brujan quien entró a lanzar.

Es por ello que Suárez aprovechó un lanzamiento lento, para depositarla en las gradas del estadio. Teniendo una jornada positiva para él, que lo guía en una buena temporada en lo que va de año.

Eugenio Suárez sacó dos vuelacercas

Ya Suárez está en la elite de los venezolanos que han alcanzado cuarenta o más cuadrangulares, tiene 45 en la actualidad. Pero la meta es llegar a los 50 en una temporada, sería completamente positivo para el criollo.

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Eugenio ya había estado cerca de los 50 jonrones al batear 49 en la temporada de 2019.La lista de criollos que tienen 40 o más jonrones son los siguientes:

Andrés Galarraga (1996): 47

Eugenio Suárez (2019): 49

Salvador Pérez (2021): 47

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