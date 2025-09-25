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Hay que conocer cuáles son los con los contactos oficiales de Patria, hay que saber los números los cuales reportan la llegada de los bonos. Los números oficiales para interactuar con la Plataforma Patria son 3532 para mensajería general.

Incluyendo la notificación de bonos; 67373 para consultas específicas sobre bonos y el Monedero Patria; y 3777 para el Monedero de Gasolina Subsidiada. La plataforma se comunica exclusivamente a través de estos números.

Y es crucial estar atento a las notificaciones para evitar estafas. Los bonos no llegan desde las empresas de celulares del país. Es por ello que hay que verificar que los números sean los correctos.

Contactos oficiales de Patria

3532: Mensajería general de la Plataforma Patria, utilizada para la entrega de bonos y otros avisos.

67373: Se usa para consultas sobre el Monedero Patria, como bonos y transferencias de dinero.

3777: Sirve para consultar y verificar la asignación de la gasolina subsidiada.

Importancia de los números oficiales

Notificaciones: Los mensajes de texto de la Plataforma Patria siempre provienen de estos números cortos.

Seguridad: Es vital verificar que los mensajes sean de estos números oficiales para evitar caer en estafas.

Comunicación personalizada: Las notificaciones por estos números vienen personalizadas para cada usuario, lo que ayuda a identificar si son legítimas.

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