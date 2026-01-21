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El exalcalde de Cocorote de Yaracuy, murió ahogado en Cayo Sombrero estado Falcón. Amado José Torres Lavite de 42 años de edad, era abogado además de político fue reportado desaparecido desde la tarde de ayer martes.

Torres Lavite fue alcalde de Cocorote por dos periodos, el primero entre 2013 y 2017 y luego desde 2017 hasta 2021. Fue también jefe de Tributos del Seniat en Tucacas en el municipio Silva.

Exalcalde Cocorote murió ahogado en Cayo Sombrero

Fue encontrado sin vida por el CICPC además de la Guardia Costera en Cayo Sombrero en horas de la mañana de hoy miércoles. Torres llegó solo al cayo a bordo de una lancha.

El fallecimiento por ahogamiento del exalcalde se encuentra bajo investigación. Las averiguaciones del caso está en manos de las autoridades.

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