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Exdiputada argentina abandonó la política para unirse a una plataforma para adultos

By Danny Valdiviezo
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Exdiputada argentina abandonó la política
Romina Uhrig dejó la política de un lado. Foto: Instagram

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Danny Valdiviezo
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Romina Uhrig dejó a todos con la boca abierta, la exdiputada argentina dejó la política para sumarse a Only Fans. Romina dijo de manera muy pícara en sus redes “ahora podes conocer mi otro lado”.

La exparlamentaria dejó el mundo de la política, de discusiones de leyes, como de aprobar o desaprobar un tema en una sesión y lo cambió por sesiones de fotos. Romina de 37 años se ha dejado ver de forma sensual en esa plataforma.

Foto: Alerta Mundial.

El anuncio oficial lo hizo en sus redes donde se dejó ver con un pronunciado escote y escribió la frase “No entres”. Luego viene el aviso de la conocida plataforma donde está la expolítica, indicando el precio de la suscripción.

La exdiputada ha dado que hablar en las últimas horas en la fresca capital argentina, donde muchos hablan que ella dejó de la política. Y entró de esta manera de lleno a las fotos y videos en esa plataforma.

Foto: Alerta Mundial.

Exdiputada argentina abandonó la política

Romina se ha dejado ver en sensuales trajes de baño donde hace gala que cuida su figura, mostrando algunos paisajes muy hermosos de esa nación. Muchos han dicho que es muy sexy e indican que era hora de dejar la política.

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La expolítica ha sido felicitada por sus seguidores de Argentina como de otras naciones precisamente por cuidar su cuerpo. Aun no ha dicho cuanto tiempo se dedica al ejercicio, pero parece que lo hace diariamente.

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