Compartir

Elisa Sanches, exestrella del cine para adultos en Brasil decidió dejar las cámaras y las películas eróticas para dedicarse a otro oficio. La mujer de despampanante figura fue tendencia hoy en su país ya que será árbitro de fútbol.

Sanches dijo contar con la capacidad física para dictar la justicia en el balompié. Como es conocido en Brasil el fútbol es el deporte favorito y muchos querrán verla en la cancha y ver como se defiende ante los jugadores.

En su cuenta de Instagram la actriz tiene cerca de dos millones de seguidores siendo una verdadera estrella e influencer en su país. Dijo que uno de sus sueños es ese y por eso abandona el cine prohibido.

Exestrella del cine para adultos en Brasil

Dijo Sanches que empezará de cero, ya que ahora es que irá a la academia para hacer el curso el cual espera lograr con altas calificaciones. Como es conocido estas clases las da la misma Federación de Fútbol del estado de Río de Janeiro.

Comentó en una entrevista que desde niña le gusta el fútbol y ha soñado con ser árbitro del deporte rey. Aunque dijo que le preocupa los prejuicios en el campo de fútbol, pero dijo que logrará su sueño.

«Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitro de fútbol», relató. Todos esperan que Sanches apruebe el curso para irla a ver trajeada de árbitro.

Polémica siempre

Ya la actriz había probado suerte al postularse como candidata al Congreso de Brasil, como dijo también que quería ser presidenta.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: