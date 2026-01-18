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Exestrella de Nickelodeon murió arrollada en Brooklyn

By Redacción Carabobo
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Exestrella Nickelodeon arrollada

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Kianna Underwood, exestrella de Nickelodeon, falleció tras un brutal arrollamiento múltiple en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.
La artista, reconocida por su trabajo en la televisión infantil, perdió la vida a los 33 años en el vecindario de Brownsville. El Departamento de Policía de Nueva York reportó que el incidente ocurrió poco antes de las 7:00 a.m. en el cruce de las avenidas Pitkin y Mother Gaston. Una camioneta SUV Ford Explorer de color negro embistió inicialmente a Underwood mientras ella intentaba cruzar la intersección, dándose a la fuga de inmediato.
La situación se tornó aún más dramática cuando un segundo vehículo, un sedán gris y negro, golpeó nuevamente a la actriz mientras yacía en el pavimento.
Según fuentes citadas por TMZ, este segundo automóvil arrastró el cuerpo de Underwood por casi dos cuadras antes de abandonar la escena del crimen.

Muerte 

Los servicios de emergencia declararon a la joven muerta en el sitio del suceso debido a la gravedad de sus heridas. Hasta el momento, los investigadores no han logrado identificar ni arrestar a ninguno de los dos conductores implicados en este doble atropellamiento y fuga.

Carrera 

Underwood inició su trayectoria artística a muy temprana edad y marcó una época en la programación infantil entre finales de los años 90 y principios de los 2000. Su carisma la convirtió en un rostro familiar para miles de niños que seguían las producciones de la famosa cadena naranja.

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SourceCaraota Digital
ViaNoticias 24 Carabobo
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