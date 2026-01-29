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Una exfuncionaria de la PNB en Yaracuy fue encontrada muerta y en avanzado estado de descomposición. El cuerpo sin vida de Wiliannys López fue hallado en el sector El Corozo en el municipio San Felipe, capital de esa entidad.

López tenía cinco días desaparecida, al sitio se presentaron funcionarios del CICPC para hacer el levantamiento del cadáver. La exoficial había sido estrangulada y asfixiada, habitantes cercanos encontraron el cadáver boca arriba sin pantalones.

Las autoridades de la entidad abrieron una investigación para dar con el causante de tan abominable hecho, el cual consternó a la población yaracuyana. Wiliannys estaba desaparecida desde el pasado 22 de enero.

Exfuncionaria de la PNB en Yaracuy encontrada muerta

Ese día (22 de enero) fue a casa de unos familiares y al salir dijo que iría a su vivienda con su pareja en la ciudadela Hugo Chávez, pero López nunca llegó a la residencia. El hallazgo del cuerpo sin vida fue avisado a las autoridades.

Los vecinos del sector conocido como Santa Cruz de Las Mercedes pensaron que se trataba de un animal muerto, esto debido al mal olor que estaba en el lugar. Es por ello que comenzaron a revisar encontrando el cadáver en avanzado estado de descomposición.

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Las policía científica recabó pruebas en el sitio donde estaba el cadáver para dar con el culpable. Se espera por el resultado de las investigaciones de este caso que involucra a una exfuncionaria del cuerpo policial.

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