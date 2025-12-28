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Un exfuncionario de la GNB falleció en Morón tras sufrir un derrape en la moto en la que circulaba. El hombre quedó identificado como Jairo José Acosta Jiménez de 35 años de edad. El hecho vial ocurrió cerca de la termoeléctrica de Morón.

Al lugar llegaron autoridades viales para atender la situación presentada con Acosta Jiménez. Este accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes, donde se han reportado varios siniestros.

Se pudo conocer que desde las 7:00 de la noche del sábado hasta al amanecer de hoy domingo reportaron al menos 19 personas lesionadas en accidentes de tránsito. En el sur de Valencia, en el barrio José Leonardo Chirinos reportaron tres personas lesionadas en colisión de motos, dijo la periodista de sucesos, Heberlizeth González.

Exfuncionario de la GNB falleció en Morón

También en la carretera hacia el Central Tacarigua reportaron choque con un sujeto lesionado. Un accidente de moto en Trincheras fue reportado también con dos lesionados. Dos lesionados más en la Autopista del Este.

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Hacemos el llamado a transitar con mucho cuidado en las vías del estado Carabobo como del país. Hacerlo apegado a las leyes impuestas por el INTT, si vas en moto, ponte el casco y maneja con prudencia.

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