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Exfutbolista alemán murió tras caer de una aerosilla

By Redacción Carabobo
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Exfutbolista alemán murió tras caer de una aerosilla
El exfutbolista alemán murió al caer de una distancia de 70 metros. Foto: 20 Minutos.

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Un exfutbolista alemán murió tras caer de una aerosilla, Sebastian Hertner de 34 años cayó de unos 70 metros en una estación de esquí en Montenegro. Hertner se encontraba junto a su esposa, quien quedó lesionada.

El pasado domingo 21 de diciembre cuando el deportista iba en la aerosilla, estas se desprendieron del cable cayendo ambos al vacío. Enseguida los equipos de rescate de la estación activaron el protocolo de emergencia.

Exfutbolista alemán murió tras caer de una aerosilla

Hertner estaba de vacaciones en Montenegro y era un aficionado al esquí. Varias personas que conocían la trayectoria del exfutbolista manifestaron su pesar en redes sociales.

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