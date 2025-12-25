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Un exfutbolista alemán murió tras caer de una aerosilla, Sebastian Hertner de 34 años cayó de unos 70 metros en una estación de esquí en Montenegro. Hertner se encontraba junto a su esposa, quien quedó lesionada.

El pasado domingo 21 de diciembre cuando el deportista iba en la aerosilla, estas se desprendieron del cable cayendo ambos al vacío. Enseguida los equipos de rescate de la estación activaron el protocolo de emergencia.

Exfutbolista alemán murió tras caer de una aerosilla

Hertner estaba de vacaciones en Montenegro y era un aficionado al esquí. Varias personas que conocían la trayectoria del exfutbolista manifestaron su pesar en redes sociales.

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