El exgrandeliga Felipe Rivero y José Gómez estarán con Marineros de Carabobo de cara a la Liga Mayor de Beisbol Profesional que comenzará próximamente. El zurdo viene a mostrar su velocidad con el actual campeón de la liga.

Rivero espera ponerse a tono pronto en los entrenamientos y destaca que será una nueva oportunidad para el luego de estar en las Mayores. El equipo naval espera conquistar la temporada como lo hizo en 2023.

“Es una liga muy activa con muchos peloteros de alta calidad y de mucho potencial. Y del equipo, he escuchado que son muy organizados y que tienen muy buen trato con todos sus peloteros. He sentido eso con quienes he hablado”, dijo Rivero.

Marineros se está moviendo en todo el mercado de peloteros, aun falta camino por recorrer pero espera tener un equipo de alta competencia. Con el fin de poder conquistar los triunfos necesarios y estar en la pelea.

Exgrandeliga Felipe Rivero y José Gómez presente

Los ejecutivos valencianos siguen trabajando desde las oficinas y en esta oportunidad anuncian la contratación del joven infielder José Gómez. Como su primera pieza desde la agencia libre de cara a la temporada 2024 de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP).

El caraqueño de 27 años de edad viene de ver acción en el verano con los Rocket City Trash Panda, filial Doble A; y con Salt Lake Bees, filial Triple A, de los Ángeles Angels del sistema MLB. Entre ambos conjuntos bateó .244, remolcó 34 carreras, dio 91 hits y ligó 12 dobles.

