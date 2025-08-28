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Un joven de 20 años exigía mil 500 dólares a cambio de no publicar fotos intimas en el estado Cojedes. La información de la detención del sujeto la dio el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Carlos, realizaron la captura de Hamer José Olivar Hechandía (20), en el sector Los Silos, parroquia San Carlos de Austria; municipio Ezequiel Zamora, estado Cojedes, por exigir mil 500 dólares a cambio de no difundir material íntimo de la novia de su mejor amigo.

A través del trabajo de investigación realizado se pudo determinar que Hamer, ingresó a la nube de almacenamiento de su mejor amigo y observó las fotografías intimas de su novia. Las cuales transfirió a su celular.

Exigía mil 500 dólares a cambio de no publicar fotos íntimas

Una vez las obtuvo se creó un perfil en la red social Facebook, para contactar a la fémina y exigirle dicha suma de dinero a cambio de no difundir el material privado. Logrando obtener parte del dinero a través de pago móvil.

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Por lo que se realizó un análisis de trazas bancarias y dispositivo de inteligencia que permitió la detención del hombre y la ubicación de un celular, donde tenía las fotografías de la víctima. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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