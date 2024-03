Compartir

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso destacó en una entrevista que habían hablado para participar en un golpe de estado en Venezuela; como asesinar al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

“Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez para esa época. Eso fue cierto”, dijo Mancuso. El jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia estuvo preso en Estados Unidos durante 15 años.

Llegó a Colombia y está acusado e investigado por cometer más de 75 mil crímenes. Cumplió condena por narcotráfico y está ahora en la cárcel de La Picota en la capital neogranadina. Pero ha concedido varias entrevistas.

Mancuso y el expresidente Álvaro Uribe fueron noticia en Colombia ayer. Ya que Uribe dice que regresó al país para incriminarlo en crímenes. Las Autodefensas Unidas de Colombia tuvieron mucha participación en el gobierno de Uribe.

“Uribe no es importante para mí, yo no vengo con el ánimo de venganza, de retaliación porque me extraditó (…) vine con el ánimo de pasar la página. Uribe no me interesa y creo que al país tampoco le interesa Uribe porque Uribe no fue un amigo de la paz”, dijo.

Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso: Uribe nos traicionó

Destacó Mancuso que Uribe traicionó a las Autodefensas y los extraditó pero ha pasado el tiempo. “Por supuesto que nos traicionó. Con el presidente Uribe se pactaron ciertas condiciones para avanzar en un proceso de paz, pero luego incumplió la palabra y nos extraditó”.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: