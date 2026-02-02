Compartir

La exmiss Universo Dayana Mendoza mostró como va su embarazo, Mendoza con una sonrisa mostró como está su barriguita en esta dulce espera. En redes sociales sus seguidores le desearon lo mejor.

Mendoza quien está radicada en Estados Unidos y entregada al cristianismo se volvió viral como siempre con esta fotografía. De esta manera abrió febrero por todo lo alto con miles de likes en su Instagram.

Exmiss Universo Dayana Mendoza mostró como va su embarazo

La espigada exmodelo publicó su foto acompañada de un pasaje de La Biblia, resaltando el valor del Creador del mundo como de la vida. Mendoza sigue siendo una de las misses más apreciadas del país.

NO DEJES DE LEER AHORA: Scarlet Ortiz y Yull Burkle dirán “sí acepto” en Caracas

Mes a mes muestra cómo va su embarazo y con mucha paciencia y cuido espera el gran día del nacimiento. Se espera que ese gran día la pareja muestre el fruto del amor.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas