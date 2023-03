Compartir

Una lujosa terraza de la ciudad de Caracas se convirtió en una especie de estación espacial, donde la noche y la oscuridad fueron el pretexto perfecto para celebrar y disfrutar una experiencia épica, incluso muy cerca de la luna.

El motivo era conocer lo nuevo de CLX Samsung y la serie Galaxy S23, pero hubo más que eso.

Pasadas las 7 de la noche, la simpática animadora Adriana Marval y el talentoso periodista Luis Olavarrieta subieron al escenarios para darnos un preámbulo de lo que venía.

Experiencia CLX

Así llegó la primera sorpresa, un desfile que unificó moda y tecnología. Hermosas modelos siendo parte de la experiencia CLX con una pasarela divertida, capturándonos a su paso con la cámara de los Galaxy S23 Ultra, S23+ y S23.

Después vendría la mejor parte. Una sala experimental y sensorial para probar la capacidad más potente del teléfono, la cámara de 200 megapíxeles.

Allí el Epic Zoom también fue la sensación. Tomabas el teléfono, abrías la cámara, y al ir acercando la toma sobre un cielo estrellado, iban apareciendo astronautas que te hacían sentir en el espacio.

Luego seguía una cabina repleta cristales y energía que simulaban una galaxia, donde la función Nigthography terminó de convencernos sobre este teléfono de alto nivel y de alta gama.

No hubo quien no se sorprendiera con la calidad de iluminación en un espacio a poca luz. Quedó confirmado que la oscuridad ya no será una excusa con la serie S23.

La velada terminó con un ambiente musical increíble y la conversa obligatoria sobre la experiencia épica que vivimos, donde sin duda aplaudimos celebrarla en Venezuela.

Serie Galaxy S23

