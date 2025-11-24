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La coronación de Fátima Bosch en 2025 consolidó una tradición: las cuatro Miss Universo mexicanas han usado el tono escarlata en la noche final. Psicólogos del color y especialistas en moda explican por qué esta elección no es solo una coincidencia, sino un arma estratégica.

El experto en lenguaje corporal Andy Salandy explicó por qué el color rojo en Miss Universo ha traído varios triunfos a las mexicanas como ha sido los casos de Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch.

Según Salandy, cuando una candidata mexicana aparece vestida de rojo en momentos cruciales de la competencia, la balanza parece inclinarse a su favor.

Si bien podría interpretarse como una simple casualidad, Salandy sugiere que el uso repetido del rojo por parte de las ganadoras mexicanas no es un simple capricho de moda.

«Más allá de que sea una coincidencia… yo creo que hay algo detrás. No es teoría conspiratoria, pero creo que el rojo habla mucho de cómo te escogen para la buena suerte», señaló el experto en un análisis reciente.

El rojo no solo evoca una conexión directa con la bandera de México (verde, blanco y rojo), un símbolo de identidad nacional y orgullo que resuena globalmente, sino que también transmite mensajes poderosos a nivel subconsciente:

Fuerza y Vitalidad: En la psicología del color, el rojo es un tono que denota poder, energía, pasión y determinación .

Atracción y Presencia: Usar este color en un escenario de alta competencia como Miss Universo asegura que la candidata capte instantáneamente la atención y proyecte una imagen de confianza inquebrantable.

En el contexto de un concurso de belleza internacional, donde cada detalle cuenta, la elección de un color que psicológicamente representa dominio y suerte podría estar funcionando como un amuleto no oficial para las mexicanas, convirtiendo el rojo en un verdadero «color de la corona».

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