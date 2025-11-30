Lo más vistoPortadaSucesos

Explosión de una bombona de gas al sur de Valencia dejó un lesionado

By Redacción Noticias24Carabobo
0
259
Explosión de una bombona de gas al sur de Valencia
Foto: Referencial.

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La noche de hoy sábado 29 de noviembre de 2025 reportaron la explosión de una bombona de gas al sur de Valencia. Específicamente en la calle Páez del barrio Aquiles Nazoa, el hecho ocurrió a las 9:20 de la noche.

Bomberos de Valencia y ambulancias del sistema de emergencia del 0800 Bigote estuvieron en el sitio. Un sujeto que aun no ha sido identificado presentó graves quemaduras y fue llevado a la emergencia del Hospital Central de Valencia.

Explosión de una bombona de gas al sur de Valencia

Se pudo conocer que la vivienda se estaba incendiando luego de la explosión del cilindro. Pero los bomberos evitaron que el fuego se extendiera por la misma.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Accidente en la Autopista Valencia Puerto dejó dos lesionados

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCanal de Emergencia.
Artículo anterior
Magallanes no cree en nadie y ganó con drama el quinto juego en fila (Resultados y pizarra)
Artículo siguiente
Profesora enfrentará cargos en Estados Unidos por enviar fotos íntimas a un alumno
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes