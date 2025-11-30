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La noche de hoy sábado 29 de noviembre de 2025 reportaron la explosión de una bombona de gas al sur de Valencia. Específicamente en la calle Páez del barrio Aquiles Nazoa, el hecho ocurrió a las 9:20 de la noche.

Bomberos de Valencia y ambulancias del sistema de emergencia del 0800 Bigote estuvieron en el sitio. Un sujeto que aun no ha sido identificado presentó graves quemaduras y fue llevado a la emergencia del Hospital Central de Valencia.

Explosión de una bombona de gas al sur de Valencia

Se pudo conocer que la vivienda se estaba incendiando luego de la explosión del cilindro. Pero los bomberos evitaron que el fuego se extendiera por la misma.

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