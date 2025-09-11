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Una explosión en el municipio San Francisco del estado Zulia fue reportada en la mañana de hoy. La columna de humo blanco se pudo divisar desde distintos puntos de esa entidad. El Canal Patria confirmó el origen de la misma.

El gobernador del Zulia, José Luis Caldera se encuentra en el lugar de los hechos y afirmó que ha sido uno de los incendios de gran magnitud en el estado. A las 9:40 minutos ocurrió el hecho en un galpón cercano al centro comercial Gallo Verde.

Dijo Caldera: «una fuerte onda expansiva se extendió por más de 6 kilómetros, afectando viviendas, la Base Aérea “Rafael Urdaneta” y el Aeropuerto Internacional de La Chinita. El primer balance oficial indica que hay 23 personas heridas y 482 casas afectadas».

Siguen todos los bomberos de Maracaibo, San Francisco y del Zulia sofocando estas llamas, y todos los organismos de inteligencia… cumpliendo instrucciones Diosdado Cabello, para delimitar cuales fueron las causas y por supuesto la atención a nuestro pueblo”, agregó Caldera.

“Ha sido un incendio de gran magnitud, y se está trabajando en su extinción. Se han tomado medidas de protección con respecto a la suspensión del suministro de gas en el sector”, señaló.

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El gobernador dijo que apenas los bomberos den un balance de lo ocurrido el dará la información oficial. Mientras tanto ha activado los centros de salud de la población al servicio del siniestro.

Explosión en el municipio San Francisco

Se trata de una explosión en una fábrica de fuegos artificiales que afectó a viviendas como algunas zonas de ese municipio. Se habla de varias personas lesionadas en el lugar.

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