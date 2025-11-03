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Una explosión en un supermercado en México, en el estado de Sonora dejó al menos 23 personas muertas y varias heridas. Ayer sábado a las tres de la tarde, cuando el local estaba lleno ocurrió la explosión hasta ahora la misma está investigación.

Enseguida llegaron bomberos como policías y grupos de paramédicos a atender la situación presentada. El mercado estaba lleno ya que hoy es una fecha muy significativa para México como lo es el Día de Muertos.

Explosión en un supermercado en México

Donde la mayoría de las personas preparan banquetes, pero la celebración se vio empañada por la explosión. Entre los fallecidos hay seis menores de edad, como dos damas embarazadas además de personas de la tercera edad.

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Por su parte, la Secretaría Pública del estado de Sonora indicó que es probable que dicha explosión fuera provocada. «Un atentado o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles». Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas de la explosión.

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