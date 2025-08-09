Compartir

Una explosión por acumulación de gases en Barcelona estado Anzoátegui dejó al menos 12 personas lesionadas. El hecho ocurrió en la calle Tronconal 5, y la onda expansiva causó daños en tres viviendas más y seis vehículos.

Enseguida los bomberos del estado Anzoátegui estuvieron en el lugar de los hechos, como ambulancias y paramédicos. Las personas heridas fueron atendidas de inmediato y llevadas a centros de salud donde permanecen recluidos.

En el sitio estuvieron, Sugey Herrera alcaldesa del municipio, como Luis Marcano, gobernador de la entidad. La acumulación de gases en la vivienda fue la causa de la explosión, los vecinos escucharon el fuerte estruendo y corrieron enseguida al lugar para prestar ayuda.

«Nuestro gobierno regional y municipal está trabajando de forma coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de cada ciudadano», afirmó la alcaldesa Herrera. Una comisión bomberil estará investigando las causas del hecho.

Se hace un llamado a siempre tener mucha prudencia a la hora de conectar un cilindro de gas a la cocina. Hay que seguir los protocolos de seguridad, entre ellos, utilizar una conexión de cobre.

Utilizar las herramientas correspondientes, entre ellas una llave ajustable, hacer la prueba de la espuma de jabón en las conexiones principales. Mantener el cilindro en lugares ventilados y sin mucha exposición al calor.

