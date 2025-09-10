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En aras de impulsar la economía, el emprendimiento y el turismo en la región, del 12 al 14 de septiembre, se llevará a cabo la Expoferia San Agustín 2025 en los espacios del Centro Comercial Multiplaza del municipio Guacara.

Durante estos tres días, los visitantes de la Expoferia San Agustín disfrutarán de diversas actividades culturales, música en vivo y gastronomía variada, así como estará disponible un espacio denominado “Educación de Vanguardia: Agenda de Talleres”, donde los asistentes podrán ingresar a una serie de conferencias destinadas al desarrollo empresarial.

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Manuel Alonso secretario de Economía Productiva y Turismo, expresó que este evento convertirá al municipio Guacara en una jurisdicción multipropósito, tanto en el ámbito comercial como industrial, con la visión de además darle impulso turístico a esta localidad.

“El grupo de empresas y emprendedores que estarán aquí son de primer nivel, y queremos lograr junto al gobernador Rafael Lacava y el alcalde Johan Castañeda, que Guacara se convierta en un municipio multipropósito, que pueda ser industrial, que pueda ser comercial y que pueda tener también su parte turística, la única manera de dar a conocer a veces son a través de esta expoferias”, enfatizó.

Asimismo, indicó que la Expoferia San Agustín 2025 logrará que converjan el sector público y el privado, en un gran esfuerzo que cuenta con la articulación de la Gobernación del estado Carabobo, la Alcaldía del municipio Guacara, empresas y emprendedores.

Alonso también precisó que el municipio Guacara tiene una gran ubicación estratégica en el ámbito geográfico, que permite la accesibilidad para lograr ser una potencia comercial, así como garantizó la seguridad integral a todos los visitantes de la Expoferia San Agustín 2025.

Cabe destacar que estas acciones se encuentran dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de impulsar el motor industrial y productivo de Carabobo.

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