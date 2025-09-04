Compartir

Las exportaciones de crudo venezolano alcanzaron su nivel más alto en nueve meses. Según la agencia Reuters, dichas exportaciones superaron los 900 mil barriles diarios en el mes pasado, luego de la licencia otorgada a la empresa Chevron.

Es por ello que la reanudación de trabajo junto a cargamentos a China terminaron de impulsar el aumento de un 27% de las exportaciones en el mes pasado. Dejando un promedio de 966.485 barriles por día.

En los registros internos de Pdvsa se ha marcado una producción estable en lo que es la Faja Petrolífera del Orinoco, la cual es la principal productora del país. Las exportaciones de crudo a China representaron un 85% del flujo petrolero en el mes de agosto.

Exportaciones de crudo venezolano

Venezuela envió cerca de 60 mil barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos mientras que cargamentos de metanol producido en Venezuela fueron enviados a Europa.

NO DEJES DE LEER AHORA: Bono Único Familiar de septiembre ya comenzó a pagarse por este monto

“El país incrementó las importaciones de petróleo ligero y nafta, muy necesarios para diluir su producción de petróleo extrapesado y producir crudo exportable; alcanzando los 99.000 bpd, frente a los 58.000 bpd de julio”, según los datos, detalla una nota de la Agencia Reuters.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas