Eran los años ochenta y en el sector 6 de Las Agüitas estaba el estacionamiento de los Expresos Florida. Los fanáticos de los autobuses Blue Bird se daban el gusto de ver tantos en fila, todos estos famosos.

En aquellos años los autobuses marcaban la pauta era el transporte y tenías que competir en servicio como en calidad. Algunos buses les cambiaban los asientos de fibra por otros más elegantes.

Los buses Florida tenían varios que estaban entre los favoritos de los pasajeros. Uno de ellos el más famoso… el número 9 con el nombre de Chiricuto II, el 19 era Chiricuto I. El 62 era uno de los más confortables, no tenía nombre pero siempre se veía en excursiones.

Estaba también el 14 con el nombre de Estrella Rossi, y otros como el 23, 46, 67, 75 entre otros.

La Danza del Sol era uno de los Blue Bird más esperados por los pasajeros, este sonaba canciones en inglés. Pop de aquellos años, el grupo Kiss, Air Supply, Reo Speedwagon y Thriller de Michael Jackson hasta la saciedad.

No era el autobús más cómodo, pero era el que mejor música colocaba para aquellos años. Era también llamado “el autobús de la música moderna” y cuando no tenía cassette llevaba radio Satélite 1430 AM.

Los autobuses Florida eran blanco con rojo, prácticamente todos eran famosos, salían de Las Agüitas subías por toda la avenida Henry Ford, La Isabelica, Plaza de Toros. Avenida Las Ferias y otros llegaban hasta otras zonas de Valencia.

Todo ese recorrido era largo y el mismo era por un bolívar, en aquellos años los trayectos eran largos y Valencia tenía suficiente transporte. De hecho estos duraban trabajando hasta tarde, máximo siete u ocho de la noche.

Los Florida forman parte de lo que fue la cultura autobusera de aquellos años ochenta, luego estos en su mayoría pasaron a ser Expresos Big Low. Pero eso será para otro reportaje que tendremos próximamente…

