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Una exprofesora de inglés se declaró culpable de haber tenido intimidad con dos alumnos. El caso de Julie Rizzitello se hizo viral en Nueva Jersey luego de admitir cargos de agresión sexual en segundo grado.

La profesional de la educación, una maestra de 37 años de sensuales ojos verdes y cabello amarillo había tenido relaciones con dos adolescentes. Pero en distintos lugares como distintos momentos, dijo en el juzgado.

La Fiscalía del Condado Monmouth indicó que Rizzitiello fue arrestada en 2024 con cargos de enviar fotos desnuda a sus dos alumnos. Como fue acusada de mantener fuertes conversaciones de sexo con los jóvenes.

Julie dijo que eso ocurrió entre los años 2017 como en 2018, en los cuales abusó de los muchachos. Los casos de Julie como sus fotos en el juzgado se hicieron virales en este año, en donde se ve con su ropa de detenida.

Exprofesora de inglés se declaró culpable

Hasta ahora, Rizzitiello podría pagar 10 años de prisión por los cargos que tiene. Esto terminaría la carrera de profesora de la mujer, que entró en el registro de personas delincuentes de Estados Unidos.

Actualmente, Rizzitello permanece recluida en la correccional de Monmouth. Se espera que en enero del año próximo se le dicte sentencia por el caso de intimidad. Hasta ahora no puede dar declaraciones a la prensa.

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El escándalo de haber tenido sexo con los dos adolescentes se suma a los casos que se han conocido a lo largo de estos años. Donde varias profesoras han quedado detenidas después de admitir culpabilidad.

Por estar con menores de edad, muchas veces en su casa, como incluso en las escuelas de Estados Unidos. El caso de Julie ha sido viral en todo el continente.

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