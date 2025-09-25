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Una rica ensalada de tomate y espinaca es estupenda para prepararla hoy o cualquier día de la semana. Es una receta sencilla pero de mucho sabor, es por ello que atento a los ingredientes como a los pasos para hacerla.

Rica ensalada de tomate y espinaca

200 gramos de Espinaca

1 unidad de Tomate

50 gramos de Cebolla roja

80 gramos de Pepino

1 unidad de Limón

2 cucharadas soperas de Aceite de oliva

1 cucharada sopera de Almendras

1 pizca de Sal

1 pizca de Pimienta

Preparación:

Antes de realizar esta receta, el primer paso es alistar todos los ingredientes. Cortar el pepino y el tomate en medialunas delgadas. En un bol mezcla la cebolla cortada en plumas, las espinacas troceadas, el pepino y el tomate.

Para la vinagreta, en un bol mezclar el zumo del limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Y si quieres hacer una vinagreta un tanto más elaborada. Aunque más calórica, no te pierdas nuestra receta de vinagreta de miel y mostaza.

Preparar esta mezcla a la ensalada y revolver muy bien. Servir la ensalada de espinacas y tomate espolvoreando almendras picadas. Puedes acompañarla con pollo a la plancha. O papas al vapor.

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