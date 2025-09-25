Una rica ensalada de tomate y espinaca es estupenda para prepararla hoy o cualquier día de la semana. Es una receta sencilla pero de mucho sabor, es por ello que atento a los ingredientes como a los pasos para hacerla.
Rica ensalada de tomate y espinaca
200 gramos de Espinaca
1 unidad de Tomate
50 gramos de Cebolla roja
80 gramos de Pepino
1 unidad de Limón
2 cucharadas soperas de Aceite de oliva
1 cucharada sopera de Almendras
1 pizca de Sal
1 pizca de Pimienta
Preparación:
Antes de realizar esta receta, el primer paso es alistar todos los ingredientes. Cortar el pepino y el tomate en medialunas delgadas. En un bol mezcla la cebolla cortada en plumas, las espinacas troceadas, el pepino y el tomate.
Para la vinagreta, en un bol mezclar el zumo del limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Y si quieres hacer una vinagreta un tanto más elaborada. Aunque más calórica, no te pierdas nuestra receta de vinagreta de miel y mostaza.
Preparar esta mezcla a la ensalada y revolver muy bien. Servir la ensalada de espinacas y tomate espolvoreando almendras picadas. Puedes acompañarla con pollo a la plancha. O papas al vapor.
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