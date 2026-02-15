Compartir

Un rico pastel de pollo es la receta ideal si quieres quedarte en casa. Esta además de fácil preparación es muy deliciosa y se prepara en poco tiempo, también lo puedes preparar con anticipación.

No requiere de ingredientes especiales, así que a prepararnos para sorprender a nuestros invitados. La puedes preparar también en estos días que vienen de Carnaval, mañana lunes o este martes.

Pastel de pollo, ingredientes

750 gr de pechuga de pollo

Sal

Pimienta

Ajo en polvo

Salsa de soya

Paprika

Aceite vegetal

Vino tinto

100 gr de papelón rallado

3 dientes de ajo picados finamente

½ cebolla picada finamente

½ pimentón rojo picado finamente

3 ramas de cebollín

Aceituna rellena

Alcaparra

1 rama de celery

1 kg de papas

Queso parmesano rallado

Preparación

Para comenzar tomamos un bol y colocamos el pollo con la sal, pimienta ajo en polvo, paprika y salsa de soya, lo tapamos y llevamos a la nevera por media hora, para que se macere.

Mientras tanto licuamos el pimiento, aceitunas, alcaparras, cebollín y celery. Seguimos sancochando las papas y hacemos un puré de papas y reservamos.

Pasado el tiempo de maceración, tomamos una sarten, sellamos el pollo agregando un poco de aceite, el pollo, luego colocamos el ajo picado y la cebolla hasta que esté blanda y en ese momento le agregamos el papelón rallado.

Por otro lado, en una olla colocamos el pollo sellado con todo lo que quedó en el sartén además agregamos el licuado que se reservó, le agregamos el vino tinto y llevamos al fuego, cuando esté cocido el pollo, escurrimos y desmechamos y lo devolvemos a la olla hasta que reduzca.

En un bol engrasado colocamos una capa de puré de papas, sobre ella el pollo desmechado, otra capa de puré de papas, otra capa de pollo y finalizamos con puré de papas y sobre ella agregamos el queso parmesano, llevamos a gratinar y sacamos del horno. Servir con ensalada de lechuga y tomates.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas