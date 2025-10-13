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Exsacerdote quedó detenido en Cojedes al mantener como rehenes a una familia

By Redacción Carabobo
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Exsacerdote quedó detenido en Cojedes

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Un exsacerdote quedó detenido en Cojedes, luego de estar señalado de tener como rehenes a una joven y su familia. El hecho ocurrió la noche del domingo 12 de octubre de 2025. El exreligioso quedó identificado como Jesús Ramírez.

El sujeto que había sido sacerdote de la zona al parecer llegó a la vivienda con un arma de fuego. Este presuntamente amenazó a los presentes, y los vecinos enseguida informaron a las autoridades de la zona.

Exsacerdote quedó detenido en Cojedes

Se pudo conocer que este había sido enviado a Roma, para estudios de Teología. Las autoridades se encuentran actualmente investigando el caso. Como se espera que sea presentado ante el Ministerio Público.

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