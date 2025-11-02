Compartir

Tres personas extorsionaban en Aragua a un hombre y quedaron detenidos y serán imputados por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales.

Indicó el Fiscal Saab que fueron aprehendidos para ser imputados por el Ministerio Público en el estado Aragua, las siguientes personas: Jennifer Magsum; además de Alí Navas como Saidel Maikel.

Extorsionaban en Aragua a un hombre

Esto por el delito de extorsión, dichos delincuentes en reiteradas ocasiones le solicitaron una gran suma de dinero a un ciudadano; para no arremeter en contra de su integridad y la de su familia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas