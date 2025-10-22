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Un accidente aéreo en San Cristóbal en el Aeropuerto de Paramillo dejó dos fallecidos, dijo el diario La Nación. El hecho ocurrió en la mañana de hoy en la pista del terminal aéreo, bomberos aeronáuticos estuvieron en el hecho.

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Accidente aéreo en San Cristóbal

Al parecer la avioneta tuvo problemas al despegar y terminó estrellándose con la pista. Las autoridades han iniciado la investigación para esclarecer los detalles del siniestro.

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Comunicado del INAC

Hoy miércoles a las 09:52 hrs. (HLV), una aeronave tipo: PAY1, matrícula YV1443, despegando del Aeropuerto de Paramillo, ubicado en el estado Táchira. Durante la fase de despegue, se precipitó a tierra. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto.

Para atender el accidente. Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos (02) tripulantes a bordo. En este sentido, se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), de acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin dar con las causas que generaron el siniestro.

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