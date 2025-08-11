lunes, agosto 11, 2025
¡Extra! Falleció el senador Miguel Uribe Turbay en Colombia

Uribe Turbay sufrió hemorragia
Foto: Telesur.

En horas de la madrugada de hoy 11 de agosto de 2025 falleció el senador Miguel Uribe Turbay en la clínica fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. El político colombiano se mantuvo internado tras el atentado sufrido el 7 de junio de este año.

Familiares como amigos lamentaron el deceso de Uribe quien sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central en los últimos días. El senador estaba en un acto político en junio pasado cuando sufrió el atentado.

Falleció el senador Miguel Uribe Turbay

Noticias Caracol dio a conocer el extra hace minutos desde la capital neogranadina.

Uribe había nacido el 28 de enero de 1986, tenía 39 años de edad, era una persona dedicada por entero a la política en el vecino país. Conocido como una persona de diálogo franco e impulsor de la democracia.

Era considerado uno de los políticos “presidenciables” para Colombia en los próximos años. Se dedicó a hacer política con humildad desde el Congreso. En el año 2026 se casó con Claudia Tarazona. Era del partido Centro Democrático.

Boxeador que golpeó a un niño en Caracas será imputado por el Ministerio Público

SourceCaracol noticias/Bogotá
