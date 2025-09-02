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La extradición de Juan Guaidó volvió nuevamente a ser solicitada, el presidente Nicolás Maduro en su rueda de prensa de ayer habló del tema. Dijo Maduro que el ministro Diosdado Cabello lo esperará en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Guaidó, prófugo de la justicia venezolana fue tendencia luego de ser visto el fin de semana en los encuentros del US Open de tenis en Estados Unidos. El exdiputado está radicado en ese país desde hace dos años.

Maduro hizo la petición formal al mandatario estadounidense Donald Trump, sobre el opositor venezolano. Y solicitó el apoyo de la justicia norteamericana para dar captura a Guaidó y extraditarlo al país.

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El mandatario nacional ayer dio una rueda de prensa ante los medios internacionales allí volvió a hablar de Guaidó. De igual modo, indicó que el regreso del opositor al país se verá pronto. «Eso creo que lo vamos a ver».

Extradición de Juan Guaidó

«Le pido al sistema de seguridad del Gobierno de Trump que nos apoye con la extradición del prófugo de la justicia venezolana Juan Guaidó. Ya verán cuando se concrete, Diosdado Cabello lo esperará en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía», apuntó Maduro.

Ya el Fiscal General de la República, Tarek William Saab había solicitado formalmente la captura y extradición del opositor venezolano. Guaidó está acusado de corrupción además de trama criminal transnacional.

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