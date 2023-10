Al menos 95 estudiantes del instituto femenino Santa Teresa Eregi de Ikolomani, en Kenia, fueron hospitalizadas por una extraña enfermedad.

Entre los síntomas más alarmantes destaca la parálisis de sus piernas, dolor de rodillas y dificultad para mantenerse en pie.

Además de vómitos, fiebre, dolores de cabeza y convulsiones.

“Todavía estamos diagnosticándola para descubrir su causa”, comentó Bernard Wesonga, médico y jefe del Comité Ejecutivo de Sanidad del condado de Kakamega.

Asimismo, el especialista detalló que se han realizado muestras y exámenes de sangre, heces y orina para afianzar los estudios de laboratorio en Nairobi y Kisumu.

Sin embargo, informes médicos preliminares señalaron que podría tratarse de un “desequilibrio electrolítico” por pérdida de “líquidos en el cuerpo, como se ha observado en la mayoría de las estudiantes”.

A possible case of mass hysteria has broken out at an all-girls school in western Kenya, with girls reporting that they are unable to walk. pic.twitter.com/YeJSSdijyG

