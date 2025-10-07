Compartir

Las fechas probables de los aguinaldos 2025 se conocieron de manera extraoficial. En años anteriores han cancelado los tradicionales pagos a los empleados públicos. Tanto en octubre como las dos fechas en noviembre.

Por supuesto, repetimos estas son las fechas probables de los pagos para este año. Recordemos que el mismo es para los empleados públicos, jubilados de la administración pública como para los pensionados.

Fechas probables de los aguinaldos 2025

Primer mes de aguinaldo: entre el 10 y 15 de octubre

Segundo mes de aguinaldo: entre el 3 y 7 de noviembre

Tercer mes de aguinaldos: entre el 25 y 28 de noviembre

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas