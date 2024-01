En torno a 50 jóvenes comenzaron a lanzar todo tipo de pirotecnia en los alrededores del centro comercial, generando así el pánico entre las personas que se encontraban en el lugar, ante lo que parecía un tiroteo.

Tras el escándalo, 60 patrullas acudieron hasta el lugar. El oficial de información pública del Departamento de Policía de Miami, Michael Vega, contó a la ‘NBC News’ que los agentes fueron enviados al centro comercial “para controlar la multitud debido a que los jóvenes se negaron a irse”.

Cuatro de los jóvenes fueron detenidos y Vega descartó cualquier tipo de teoría extraterrestre, afirmando que los aliens no tuvieron nada que ver con el incidente: “No había extraterrestres. No se cerró ningún aeropuerto. No se oculta nada al público”, resaltó.

Incidente extraterrestre en un shopping de Miami. Algunos testigos informan que personas dispararon contra seres de sombra de más de 3 metros de altura que atormentaron a las personas y otros huyeron. La razón por la que esta historia es interesante es que la descripción de… pic.twitter.com/23PaZFsjuu — Yo soy Elvis 🎙 (@Ricdelsur) January 6, 2024

