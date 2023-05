Con sendos cuadrangulares de Ezequiel Tovar y Elías Díaz, Rockies de Colorado derrotaron este martes a Cerveceros de Milwaukee tres carreras por dos.

Tovar trajo la primera carrera del encuentro con un cuadrangular solitario (1) en la tercera entrada.

Por su parte, Díaz añadió un jonrón solitario (3) en la siguiente entrada. Además, trajo la carrera de la diferencia con un imparable remolcador en la octava entrada. William Contreras bateó de 4-1 con remolcada por Milwaukee.

Entretanto, Salvador Pérez conectó par de vuelacercas (5) y remolcó tres carreras, pero no evitó la derrota de Reales de Kansas City 11×7 ante Orioles de Baltimore. ‘Salvy’ dio un vuelacerca solitario en la sexta entrada, para colocar la entrada 10×4.

Al inning siguiente, el careta dio un estacazo de dos carreras para acercar la pizarra 10×7.

Salvy’s got a combined 843 feet of homers in the last two innings.#WelcomeToTheCity pic.twitter.com/tgWZ9fTc34

— Kansas City Royals (@Royals) May 3, 2023