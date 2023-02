Fabiola Lairet nació con un don especial para brillar en el mundo de las artes culinarias, mismo que la convirtió en una de las mejores sushi chef en España.

Aunque demoró algunos años en descubrir su gran pasión, esta mujer derribó los estereotipos y logró cautivar paladares mediante su original propuesta gastronómica, donde enaltece los sabores de Japón sin dejar a un lado su toque innovador.

Fabiola nació en el pueblo de Táriba, ubicado en las afueras de San Cristóbal, pero vivió algunos años entre Barquisimeto y Caracas.

Se formó como ingeniera civil y tuvo la oportunidad de ejercer su profesión. Después de dedicarse a los negocios familiares, en febrero de 2003 se armó de valentía, decidió darle un nuevo giro a su historia y se mudó a Barcelona.

Al llegar a España, le resultó complicado convalidar su título y se dedicó a cuidar a sus hijas pequeñas en casa. En ese lapso de tiempo, comenzó a cocinar sin parar.

«Me cansaba estar en casa porque siempre me acostumbré a trabajar, necesitaba relacionarme con otras personas y dije: ‘Mira, me voy a poner a estudiar cocina’. Quería entrar a una escuela y no me dejaron realizar el curso profesional porque tenía más de 28 años. Podía efectuar uno de aficionado, ir una o dos veces a la semana, cuando yo lo que quería estudiar de verdad, como alumna», relató.