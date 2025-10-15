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¡Fácil de preparar!, Ensalada de atún con mayonesa hoy miércoles

By Redacción Carabobo
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Ensalada de atún con mayonesa hoy martes
Foto: Cookpad

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Redacción Carabobo
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No te preocupes por el tiempo, la ensalada de atún con mayonesa es una de las más fáciles como sencillas. Una de las que siempre te puede sacar de apuro y una de las que sin duda gusta a toda la familia.

Ensalada de atún con mayonesa

6 hojas lechuga

Una lata de atún

1 cebollín

Al gusto Mayonesa

Sal al gusto

Un limón

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Preparación:

Lavar las hojas de lechuga y cebollín. Después, cortar el cebollín en rodajas y la lechuga en tira. Drenar el atún y servirlo con el resto. Añadir mayonesa a gusto, limón y sal. Luego mezclas todo y sirves.

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