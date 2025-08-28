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Diosdado Cabello sobre la recluta en el país, desmintió el rumor de que este proceso esté activo, el cual se está haciendo solo de manera voluntaria. Es por ello que en su programa Con el Mazo Dando habló del tema.

El ministro de Interior, Justicia y Paz destacó que es falso sobre el reclutamiento de jóvenes en zonas populares de la capital. José Amalio Graterol, político opositor indicó que se estaba efectuando el proceso en las zonas capitalinas.

Esto en medio de las jornadas de alistamiento que se hicieron la semana pasada. El rumor se corrió como pólvora desde la semana pasada, ante esto ya el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López había indicado que era falso y que la misma es de forma voluntaria. Es por eso que el ministro Cabello salió al paso de los rumores y resaltó que es falso.

Diosdado Cabello sobre la recluta en el país

«Respeta a esa gente, que esa gente ama a este país y han visto las verdes, de todos los colores y jamás han abandonado el sitio donde viven, jamás», expresó Diosdado Cabello. Esto a través de su programa transmitido la noche del miércoles. «Estamos torturando a la gente, José Amalio Graterol. Escóndete. Son gafos, escriben eso y la gente dirá que este tipo nunca ha puesto un pie en San Agustín y viene a hablar de nosotros»; sentenció Cabello.

La semana pasada, Graterol se hizo viral al colocar en sus redes sociales que estaban persiguiendo jóvenes. «En San Agustín, Caracas están reclutando jóvenes, los muchachos corriendo para no ser reclutados, quieren un escudo humano». Pero era un fake news.

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