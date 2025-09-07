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Falcón es el segundo estado con mayor incautación de droga

By Redacción Carabobo
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Falcón segundo estado droga

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En un balance general de los resultados obtenidos en los operativos de los organismos de seguridad del estado Falcón, el secretario de seguridad ciudadana, Miguel Morales, afirmó que Falcón es el segundo estado con mayor número de incautación de droga y el quinto estado más seguro del país.

Especificó que en lo que va de año llevan 15.502 panelas de drogas incautadas, 11 pistas clandestinas destruidas y 13 embarcaciones retenidas.

«El trabajo en equipo entre todos los organismos nos ha permitido garantizar la estabilidad y levantar una cruzada firme en esta lucha contra el narcotráfico», enfatizó.

Además, indicó que los funcionarios han alcanzado una reducción en los índices de homicidios, lesiones personales, hurto, robo, robo de vehículo y violación en comparación con el año pasado.

Falcón, el segundo estado con mayor incautación de droga

En cuanto a detenciones precisó que han realizado 931, de los cuales 264 eran sujetos solicitados y 254 inmersos en el tráfico y microtráfico de droga.

En dichos procedimientos lograron retener 17 vehículos, 55 armas de fuego, 393 municiones y 1952 mini envoltorios de droga.

Sobre los accidentes de tránsito señaló que se han registrado 1.297 accidentes, de los cuales el 85% involucra a motorizados.

Motivo por el cual han colocado 7.523 aulas viales, retenido 6.361 motos e impuestas 3.852 multas.

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