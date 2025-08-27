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Durante una operación conjunta de funcionarios de la Coordinación Estadal de Supervisión de Investigaciones de Homicidios de la Delegación CICPC Maracay y comandos de la Unidad de Apoyo a la Investigación (BAE), falleció un peligroso delincuente apodado «Gallo loco», quien enfrentó a las comisiones con la intención de evitar su detención y darse a la fuga.

El CICPC informó que el hecho se registró cuando los funcionarios realizaban labores de investigación de campo, en el sector Asentamiento Campesino La Guaricha, en la parroquia Aguas Calientes, municipio Diego Ibarra, estado Carabobo.

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En dicho sitio observaron a varios delincuentes, quienes al darles la voz de alto enfrentaron a las comisiones policiales, originándose un intercambio de disparos, donde falleció Jhonatan José Castillo Morín, apodado Gallo Loco, mientras el resto de los antisociales se dieron a la fuga.

Los pesquisas recuperaron una moto Bera BR-150, solicitada por robo. Además, se incautaron dos armas de fuego, tipo fusiles, varias municiones de diferentes calibres y varias motocicletas, según reseña el organismo.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público del estado Carabobo, que continuará con las investigaciones pertinentes.

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