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El mundo del doblaje se viste de luto tras el sensible fallecimiento de la actriz canadiense Béatrice Picard, la inconfundible voz detrás de Marge Simpson para la versión en francés de Quebec y una de las figuras más queridas de la escena teatral y televisiva de la provincia.

Picard no solo prestó su característica voz al matriarcado de la famosa familia amarilla de Springfield durante más de tres décadas, sino que su carrera se extendió por más de 70 años, abarcando teatro, televisión y cine.

Sus hijos, François, Stéphane, Sylvain y Frédéric, fueron quienes dieron a conocer la triste noticia: “Con profunda tristeza, anunciamos la muerte de nuestra madre, Béatrice, ocurrida esta mañana, 9 de diciembre, a la edad de 96 años”.

Un Legado Inconfundible

Aunque para el público global Marge Simpson es conocida por otras voces, en la región francófona de Canadá, la voz dulce, paciente y ligeramente nasal de Béatrice Picard se convirtió en un ícono cultural.

El legado de Béatrice Picard, la mujer que dio vida a una de las madres más famosas de la televisión mundial en Quebec, perdurará en cada repetición del famoso «¡Mmmh!» de Marge.

Los últimos proyectos de Béatrice Picard

Al igual que otros longevos actores como Clint Eastwood, que sigue activo también como director a los 95 años, Picard realizó su último trabajo en ‘Fronteras’, como Helena Messier, en el año 2023.

Ganadora, además, de numerosos galardones, fue nombrada Miembro de la Orden de Canadá (CM) en 1988, en reconocimiento a su importante contribución al teatro en Quebec. En 2012, fue nombrada Oficial de la Orden Nacional de Quebec (OQ). También recibió la Medalla del Jubileo de Oro de la Reina Isabel II y la Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II en 2002 y 2012, respectivamente.

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