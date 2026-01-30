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Este 29 de enero de 2026, se confirmó el sensible fallecimiento de Óscar Eduardo Alvarado Galván, conocido en el gremio artístico como «El Chino del Rancho».

El cantante de 34 años perdió la batalla por su vida en el Hospital General 450, tras permanecer diez días bajo cuidados intensivos luego de un violento altercado en la capital duranguense.

Los hechos que derivaron en esta tragedia ocurrieron durante la madrugada del domingo 18 de enero. Alvarado Galván se encontraba en el establecimiento conocido como «Salón Monterrey», ubicado en el transitado Bulevar Guadiana. Según los informes recabados por testigos y autoridades, lo que inició como una disputa verbal escaló rápidamente a los golpes.

Se detalla que el cantante logró someter físicamente a su oponente en un primer momento; sin embargo, el agresor abandonó el lugar solo para regresar minutos después portando un arma de fuego. Ante la mirada atónita de su esposa y los presentes, el sujeto disparó contra el artista en al menos tres ocasiones, impactando su tórax y abdomen, para luego huir con rumbo desconocido.

Fallece el cantante mexicano Óscar Eduardo Alvarado Galván

Aunque los primeros reportes vinculaban a un subsecretario de seguridad, el Gobierno del Estado de Durango confirmó la separación del cargo de un servidor público para garantizar la transparencia de las investigaciones.

Durante los diez días de hospitalización, colegas como «Mayito» Alvarado y miles de seguidores mantuvieron cadenas de oración con la esperanza de una recuperación. Pese a que el Gobernador del estado reportó una estabilidad momentánea, las lesiones internas y la pérdida masiva de sangre resultaron críticas.

Óscar Alvarado no solo destacaba por temas como «El Grande de Chicago», sino por su visión empresarial al lanzar su propia marca de mezcal.

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