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Tras sufrir un accidente de tránsito, un hombre perdió la vida, mientras que otro resultó herido a la altura del sector La Romana en Tinaquillo estado Cojedes.

La madrugada del domingo 7 de septiembre, el fallecido Joel Méndez, de 35 años, se trasladaba al parecer bajo los efectos del alcohol en su Chevrolet Chevette rojo, cuando impactó contra un camión Ford Cargo 1721 blanco, en el que viajaban dos hombres. El conductor resultó ileso, mientras que su acompañante presentó escoriaciones menores.

Se conoció que Mendez falleció en el sitio del suceso como consecuencia del fuerte impacto que recibió.

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Al lugar se apersonaron los diferentes organismos de seguridad, como Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes realizaron el levantamiento del accidente y 0800 Bigote prestó atención a los involucrados.

El caso fue puesto a disposición de la División de Tránsito de la PNB, que inició las investigaciones correspondientes.

Las autoridades hacen un llamado a todos los conductores, a tomar conciencia vial, especialmente en horas nocturnas y sobre todo a evitar ingerir alcohol cuando se está frente al volante para así evitar más tragedias como estas, que hoy enlutan a una familia de Cojedes.

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