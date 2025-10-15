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Fallece Drew Struzan, el legendario artista y la mente creativa detrás de los carteles de reconocidas franquicias, el pasado 13 de octubre a los 78 años de edad.

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Nacido en Oregon en 1947 y egresado de la Art Center College of Design en California, Struzan comenzó su trayectoria como ilustrador al diseñar portadas de discos para artistas como Black Sabbath, los Beach Boys, Alice Cooper, entre otros.

Posteriormente, llegó al mundo del cine en 1978, cuando fue contratado por Lucasfilm para crear un cartel para el reestreno de Star Wars, convirtiéndose en el artista favorito de reconocidos directores como Steven Spielberg y George Lucas.

Fallece Drew Struzan a los 78 años

Durante su carrera, fue el encargado de crear carteles para diversas franquicias como “Indiana Jones”, “Volver al Futuro”, “Blade Runner”, “Harry Potter”, entre muchas más.

En 2008, Drew Struzan anunció su retiro. Sin embargo, el artista continuó trabajando en algunos proyectos, como es el caso de “Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto” y “Star Wars: El despertar de la Fuerza”.

En marzo de este año, su esposa anunció que Struzan padecía de Alzheimer, y relató las dificultades que el artista estaba enfrentando debido a su enfermedad.

Drew Struzan dejó un legado en el séptimo arte al darle vida e identidad a franquicias que son muy queridas por el público en general hasta el día de hoy.

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