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El reconocido cantante de música popular colombiana, Yeison Jiménez, perdió la vida este sábado 10 de enero, tras el siniestro de la aeronave en la que se trasladaba.

El accidente ocurrió en el sector de Romita, entre los municipios de Paipa y Duitama, poco después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón.

Según informes de la Aeronáutica Civil y la Defensa Civil de Duitama, la avioneta con matrícula N325FA se precipitó a tierra y quedó completamente incinerada tras el impacto.

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Fallece cantante colombiano Yeison Jiménez

La aeronave transportaba a seis personas (piloto, copiloto y cuatro pasajeros). Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

El artista venía de una presentación en Málaga (Santander). Había aterrizado en Paipa y se disponía a viajar hacia Medellín, ya que tenía un concierto programado para las 9:00 p. m. de hoy en Marinilla, Antioquia.

Testigos informaron que la avioneta cayó «en picada» poco después del despegue. Expertos de la Aerocivil ya se encuentran en el lugar realizando las labores de enfriamiento y el protocolo de investigación técnica.

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