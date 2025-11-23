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Fallece el cantante Hernán Marín tras sufrir un ACV

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Sucre despidió en la madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025, Día del Músico, al máximo exponente del joropo estribillo, Hernán Marín, quien murió a los 85 años de edad y era un artista reconocido a nivel nacional.
El cantante, oriundo de Cumaná, que era patrimonio cultural de la entidad, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) este martes 18 de noviembre, motivo por el cual permanecía recluido en el hospital Antonio Patricio de Alcalá.

Fallece el cantante Hernán Marín

Marín fue un fiel exponente del joropo oriental y un defensor del folclore nacional, lo que dejó plasmado en populares interpretaciones como Yamaray y Mar de mi esperanza.

La noticia se difundió a través de medios digitales. Se espera que «el rey del joropo estribillo» reciba homenajes en su despedida del plano físico.

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SourceGlobovisión
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