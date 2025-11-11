Lo más vistoSucesos

Fallece el lanzador Wikelman Ramírez de 25 años en Guacara

By Redacción Noticias24Carabobo
0
404
Lanzador Wikelman Ramírez

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Este lunes 10 de noviembre se generó un lamentable hecho que conmovió a los fanáticos de la pelota en Venezuela. De acuerdo con información extraoficial, el pelotero Wikelman Ramírez, de 25 años, falleció tras ser víctima de un robo en Guacara, estado Carabobo.

La periodista deportiva Georgeny Pérez fue una de las primeras en dar a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta de X, en la que escribió lo siguiente: «Me informan sobre el asesinato del lanzador Wikelman Ramírez en Valencia. El joven pitcher presuntamente se resistió a un robo y lamentablemente le quitaron la vida».

Lanzador Wikelman Ramírez

Lanzador Wikelman Ramírez

En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) Ramírez vio acción con los Navegantes del Magallanes; mientras que en la Liga Mayor jugó con los Marineros de Carabobo.

El pelotero dejó grandes recuerdos con la Selección Nacional de Béisbol de Venezuela, particularmente en categorías juveniles y Sub-23, con quienes participó en dos mundiales juveniles y logró un Juego Perfecto en el inicio de los Juegos del ALBA 2023.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Estos son los juegos para esta semana de noviembre en la LVBP

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceGlobovisión
Artículo anterior
Dua Lipa canta De Música Ligera en el Monumental de Buenos Aires
Artículo siguiente
Por ser infiel, mujer se vengó y le mandó mil kilos de cebolla, para que llorara como ella
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes