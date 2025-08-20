miércoles, agosto 20, 2025
Fallece funcionario del CONAS en Barquisimeto

Un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito al Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES-CONAS), fue asesinado este domingo durante un enfrentamiento contra una banda delictiva en el sector La Tomatera, del barrio Tierra Negra, en el municipio Iribarren del estado Lara.

La víctima fue identificada como el sargento mayor de tercera Domingo Javier Sánchez Colmenárez, quien se encontraba en una operación de seguridad para combatir el crimen organizado en la zona.

Durante el operativo, se produjo un intenso tiroteo con delincuentes del sector, resultando el sargento herido por múltiples impactos de bala. El sargento Sánchez Colmenárez fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero lamentablemente falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

Las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables del hecho. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre el incidente y las acciones que se están tomando para capturar a los miembros de la banda delictiva.

