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El mundo del cine se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Robert Duvall. Uno de los actores más influyentes y respetados de la historia de Hollywood. El intérprete de personajes icónicos en obras maestras como El Padrino y Apocalypse Now, murió la noche del domingo en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos. Tenía 95 años de edad.

La noticia fue confirmada este lunes por su viuda, Luciana Duvall, a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales. «Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar; para mí, lo era todo», expresó conmovida.

Muere actor Robert Duvall

Duvall no solo fue un actor de reparto excepcional, sino un protagonista capaz de sostener cualquier trama con su sola presencia. Nacido en San Diego en 1931, su camino hacia el estrellato comenzó en las tablas y la televisión antes de dar el salto definitivo a la gran pantalla en 1962 con Matar a un ruiseñor.

Sin embargo, fue su interpretación de Tom Hagen, el leal abogado y «consigliere» de la familia Corleone en la saga de El Padrino (1972), lo que le otorgó el reconocimiento global. Bajo la dirección de Francis Ford Coppola, Duvall logró una sutileza actoral que le valió su primera nominación al Óscar y lo posicionó como un referente de la industria.

Años más tarde, volvería a trabajar con Coppola en Apocalypse Now (1979), dejando para la posteridad una de las frases más memorables de la historia del cine: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”. Su papel como el teniente coronel Kilgore es considerado, hasta hoy, una cátedra de actuación cinematográfica.

Premios y legado incalculable

Muere actor Robert Duvall, pero a lo largo de su trayectoria fue nominado siete veces al premio de la Academia. Alzándose con la estatuilla dorada en 1983 por su papel en Tender Mercies (Gracias y favores), donde dio vida a un cantante de country en busca de redención. Su vitrina de trofeos también incluyó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos premios Emmy y el reconocimiento del Sindicato de Actores (SAG).

En el año 2005, su aporte a la cultura fue honrado con la Medalla Nacional de las Artes. Pese a su avanzada edad, Duvall se mantuvo activo hasta sus últimos años. Este participó en producciones recientes de Netflix como Hustle y The Pale Blue Eye en 2022. Demostrando que su pasión por la «esencia humana» —como mencionó su esposa— seguía intacta.

>a-path-to-node=»14″>Con su partida, el cine pierde a uno de sus últimos grandes titanes del siglo XX, pero sus personajes, desde el pragmático Hagen hasta el indomable Kilgore, permanecerán como un legado imborrable para las futuras generaciones de actores y cinéfilos.

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