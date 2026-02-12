Compartir

Una mujer identificada como Luisa Gómez Bravo falleció este miércoles en un centro de salud privado de Puerto Ordaz, estado Bolívar, poco después de haberse sometido a una intervención para el nacimiento de sus trillizos. El suceso ha causado conmoción en la entidad debido a lo inusual del parto múltiple.

Fallece mujer tras tener trillizos

Según reportes médicos preliminares, el procedimiento de alumbramiento se habría desarrollado sin mayores contratiempos en la Clínica Amazonia, logrando el nacimiento de los tres infantes en condiciones estables. Sin embargo, minutos después de la cirugía, el cuadro clínico de la paciente presentó una descompensación severa.

A pesar de las maniobras de reanimación y los esfuerzos del equipo médico por estabilizarla, la mujer falleció a las pocas horas. Hasta el momento, la institución médica no ha emitido un informe oficial que detalle la causa exacta del deceso.

Hecho inédito en la zona

La mujer era residente de la población de Guasipati, municipio Roscio, donde el nacimiento de los trillizos se considera un evento sin precedentes en los registros locales. Los recién nacidos permanecen bajo observación médica protocolar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Abatido alias “El Gruo”: Presunto implicado en el caso del ganadero Ricardo González